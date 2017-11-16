Louis Vuitton выпустил элитную скакалку за 30 тысяч рублей

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллекцию аксессуаров и подарков к зимним праздникам. Среди них — скакалка, ракетки для пинг-понга и чехол для игральных карт. Фотографии и цены на товары опубликованы на официальном сайте бренда.

Скакалку, ручки которой сделаны из натуральной кожи, можно уже сейчас купить на сайте компании за 30 тысяч рублей. Набор для настольного тенниса в фирменном чехле стоит 123 тысячи, два классических грифельных карандаша — 10,5 тысячи. Также в линейку вошли открытки за четыре тысячи рублей за штуку, школьный пенал за 23 тысячи и чехол для игральных карт за 27 тысяч.

Фото: Louis Vuitton 1/3 Фото: Louis Vuitton 2/3 Фото: Louis Vuitton 3/3 1/32/33/3

Гоните рублики Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи? Материалы по теме

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

24 октября сообщалось, что ювелирно-часовая марка Tiffany & Co. представила новую коллекцию аксессуаров для дома. В линейку вошли жестяные банки, контейнеры, стаканы фирменного цвета с логотипом компании, соломинки для напитков, покрытые золотом, деревянные линейки различных форм и кожаные ракетки для пинг-понга.



