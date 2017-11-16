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16/11/2017 08:00

Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер

Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер

Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.

Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось.

В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем YouTube-канале, собрали более десяти миллионов просмотров. Рэпер приобрел популярность в России благодаря клипу на трек benz truck («Гелик»), записанный с русскими субтитрами.

Коллеги исполнителя почтили его память в соцсетях. В частности, о кончине Lil Peep высказались диджей Marshmello и рэпер RiFF RAFF.

вЂ” marshmello (@marshmellomusic) 16 ноября 2017, 06:06

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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