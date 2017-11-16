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16/11/2017 08:48

Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками

Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками

Американская компания Airwalk выпустила партию рубашек с орнаментом в виде свастик. Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, одежда изготавливалась в Индии, а изображения на ткани изначально никто не заметил. Если к рубашкам не приглядываться, узор выглядит, как обыкновенный горох. Около 14 тысяч экземпляров стоимостью 13 долларов за штуку поступили в магазины Ross во Флориде.

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00:08 — 7 ноября
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После обнаружения свастик уже на этапе продажи одежды компания Ross Stores Inc. в своем заявлении пообещала убрать данную одежду из магазинов. Как отмечает издание, в розничных магазинах практически не проводятся проверки качества. При транспортировке партии рубашек нацистскую символику также никто не заметил.

8 ноября сообщалось, что украинский бренд Kiev Jewelry выпустил бриллиантовый кулон в виде свастики. Украшение предлагается по цене 49 725 гривен (около 108 тысяч рублей). Оно выполнено из золота и украшено 52 бриллиантами классической огранки.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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