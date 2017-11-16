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16/11/2017 09:32

Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год

Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год

Онлайн-сервис для путешественников «Туту.ру» назвал самые дорогие билеты на поезд и самолет, которые российские туристы приобрели на новогодние праздники. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самая дорогая поездка на поезде обошлась в 120 тысяч рублей паре россиян, которые решили отправиться из Москвы в Париж в вагоне класса люкс. Недешевы такие же билеты и на поезд Москва — Иркутск. Двое туристов заплатили за них 88 тысяч рублей.

Как правило, отправным пунктом самых дорогих железнодорожных билетов была Москва. Однако в рейтинг попала и поездка из Воркуты в Санкт-Петербург в вагоне «люкс». Пара путешественников заплатила за нее 32 тысячи рублей.

Самыми дорогими авиабилетами стали билеты в обе стороны из Москвы в Сингапур. За бизнес-класс покупателю пришлось отдать 309,6 тысяч рублей. Также в топ вошел перелет в республику из Санкт-Петербурга. Пара путешественников отдаст за перелет туда и обратно 371,8 тысяч рублей.

Примерно столько же отдадут двое туристов за билет из Москвы в австрийский город Инсбрук — 371,6 тысяч рублей в обе стороны.

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В конце октября «Туту.ру» выяснил, что подавляющее большинство россиян планирует никуда не ехать на новогодние праздники. Лишь четыре процента опрошенных собирается поехать в Европу, три — на зарубежные морские курорты и столько же на отечественные горнолыжные курортах или в дома отдыха и пансионаты. Только два процента планируют покататься на заграничных горнолыжных курортах.

Половина респондентов собирается провести каникулы дома, 13 процентов на даче, а 10 — поехать в гости к друзьям. 12 процентов на тот момент не определились с планами. В опросе приняли участие свыше шести тысяч человек из разных регионов России.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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