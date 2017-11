16/11/2017 10:00 Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник Найден британский путешественник Бенедикт Аллен, который отправился в Папуа—Новую Гвинею на поиски племени, избегающего контактов с цивилизацией, и не вернулся в назначенный срок. Об этом пишет издание The Guardian. Путешественник попросил, чтобы к нему выслали спасателей. Корреспондент BBC News Фрэнк Гарден сообщил в Twitter, что Аллена видели живым и здоровым на взлетно-посадочной полосе в Папуа—Новой Гвинее. Причины его опоздания не уточняются. — Frank Gardner (@FrankRGardner) — Frank Gardner (@FrankRGardner) 16 ноября 2017, 09:01 В октябре вертолет оставил путешественника в джунглях в провинции Ист-Сепик. Дальнейший путь Аллен намеревался проделать в одиночку без телефона и GPS-приемника. Ожидалось, что он вернется в город Порт-Морсби к 12 ноября, чтобы вылететь в Гонконг для выступления в Королевском географическом обществе. Когда этого не произошло, его жена и агент подняли тревогу. Аллен надеялся разыскать людей из народа йайфо, которых встречал 30 лет назад. Его агент Джоанна Сарсби опасалась, что они могут оказаться охотниками за головами, которые отрубают и сохраняют головы своих жертв. Раньше это практиковали многие племена Новой Гвинеи. A post shared by Frank Gardner (@frank.gardner) on Nov 15, 2017 at 4:54am PST «В прошлый раз йайфо приветствовали меня пугающей демонстрацией силы, энергичным танцем с луками и стрелами», — писал Аллен в своем блоге. С их помощью путешественнику удалось пересечь Центральный хребет Новой Гвинеи. Повторить это достижение пока никому не удавалось. Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

