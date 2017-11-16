Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять Информатора WADA Родченкова предложили расстрелять Залившее Афины смертоносное наводнение попало на видео Залившее Афины смертоносное наводнение попало на видео Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских... Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep Госдума одобрила введение tax free в России Госдума одобрила введение tax free в России
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
16/11/2017 10:16

Грузин приделал носки к подошве от кроссовок Reebok

Грузин приделал носки к подошве от кроссовок Reebok

Генеральный директор бренда Vetements Гурам Гвасалиа анонсировал выпуск носков-кроссовок Sock Runner, созданных совместно с брендом Reebok. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает HypeBae.

Мировая премьера новой обуви пройдет в Гонконге. По словам Гвасалиа, которые приводит издание, над Sock Runner компании работали два года в штаб-квартире Reebok в Кантоне, штат Массачусетс. Кроссовки состоят из тканевых носков и съемной резиновой подошвы, предназначенной для бега.

Фото: Vetements
1/3
Фото: Vetements
2/3
Фото: Vetements
3/3
Материалы по теме
00:04 — 12 сентября
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Странное животное из Чикаго оказалось редким мутантом

Странное животное из Чикаго оказалось редким мутантом

Странное животное, которое заметили жители американского города Чикаго, штат Иллинойс, оказалось лисицей с редкой генетической мутацией. Сообщения о звере с белой шерстью, который объявился в...
 

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Актерский состав сериала «Романовы» (The Romanoffs) пополнила номинантка на премию «Оскар» Дайан Лэйн. Автором сценария и режиссером всех эпизодов «Романовых» выступает создатель сериала...
 

Матерный твит Пэрис Джексон о смерти связали со стрельбой в техасской церкви

Матерный твит Пэрис Джексон о смерти связали со стрельбой в техасской церкви

Актриса Пэрис Джексон, дочь поп-певца Майкла Джексона, опубликовала в соцсетях матерный пост про смерть, который многие подписчики посчитали связанным со стрельбой в техасской церкви: «Почему...
 

Московские музыканты привлекут Баха к борьбе с наркотиками

Московские музыканты привлекут Баха к борьбе с наркотиками

Московский театрально-концертный центр руководителя группы «Веселые ребята» Павла Слободкина намерен бороться с запрещенными веществами с помощью классической музыки. Акция получила название...
 

Кошка премьер-министра Новой Зеландии погибла под колесами машины

Кошка премьер-министра Новой Зеландии погибла под колесами машины

Кошку премьер-министра Новой Зеландии по кличке Паддлз сбила машина недалеко от дома хозяйки. Питомец политика была звездой соцсетей, неизвестные даже вели аккаунт в Twitter от ее лица. Ее...
 

Названа женщина года в музыкальной индустрии

Названа женщина года в музыкальной индустрии

Billboard объявил имя обладательницы премии «Женщина года», ежегодно присуждаемой изданием. Лауреатом награды станет певица и актриса Селена Гомес. Церемония вручения премии пройдет в...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт     Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку     Грузин приделал носки к подошве от кроссовок Reebok Грузин приделал носки к подошве от кроссовок Reebok
последняя новость  
 

 

Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 