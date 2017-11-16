Грузин приделал носки к подошве от кроссовок Reebok

Генеральный директор бренда Vetements Гурам Гвасалиа анонсировал выпуск носков-кроссовок Sock Runner, созданных совместно с брендом Reebok. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает HypeBae.

Мировая премьера новой обуви пройдет в Гонконге. По словам Гвасалиа, которые приводит издание, над Sock Runner компании работали два года в штаб-квартире Reebok в Кантоне, штат Массачусетс. Кроссовки состоят из тканевых носков и съемной резиновой подошвы, предназначенной для бега.

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Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).