Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep

Видео: 2ch/Двач / Telegram

Telegram-канал Двач опубликовал видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер Густав Ар, выступавший под псевдонимом Lil Peep. Судя по ролику, он был выложен в Instagram Stories пользователем с ником bexeyswan. На момент написания заметки видеозаписи на его странице не было.

«Видимо Peep в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю», — говорит bexeyswan, после чего показывает бледного рэпера с открытым ртом. Мужчина меняется в лице, говорит «ой», после чего прерывает трансляцию.

Ролик предположительно был снят в гастрольном автобусе Lil Peep.

О смерти Lil Peep стало известно ранее в четверг. Музыканту был 21 год. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.