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16/11/2017 10:32

Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep

Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep
Видео: 2ch/Двач / Telegram

Telegram-канал Двач опубликовал видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер Густав Ар, выступавший под псевдонимом Lil Peep. Судя по ролику, он был выложен в Instagram Stories пользователем с ником bexeyswan. На момент написания заметки видеозаписи на его странице не было.

«Видимо Peep в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю», — говорит bexeyswan, после чего показывает бледного рэпера с открытым ртом. Мужчина меняется в лице, говорит «ой», после чего прерывает трансляцию.

Ролик предположительно был снят в гастрольном автобусе Lil Peep.

О смерти Lil Peep стало известно ранее в четверг. Музыканту был 21 год. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.

Предыстория:&В Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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