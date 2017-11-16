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16/11/2017 12:16

В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep

В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep

Пользователи сети обратили внимание на пост американского рэпера Lil Peep, сделанный незадолго до смерти. Публикация размещена в Instagram артиста.

За день до кончины Lil Peep (настоящее имя — Густав Ар) опубликовал в соцсети фотографию с подписью: «Когда я умру, вы меня полюбите». Он также выложил фотографию с таблетками во рту, подписав ее: «Да пошло оно».

When I die You'll love me

A post shared by @lilpeep on Nov 14, 2017 at 11:16pm PST

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15:01 — Сегодня
«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep

Ранее в четверг, 16 ноября, Telegram-канал Двач опубликовал видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер. Ролик предположительно был снят в гастрольном автобусе Lil Peep, где, по некоторым данным, он умер.

Исполнитель скончался в возрасте 21 года, предположительно, от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

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