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16/11/2017 13:48

Оксимирон отреагировал на смерть Lil Peep и пожелал всем слезть с опиатов

Оксимирон отреагировал на смерть Lil Peep и пожелал всем слезть с опиатов

Российский исполнитель Мирон Федоров, известный как Оксимирон, прокомментировал в Twitter смерть американского рэпера Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр).

«Не любил музон Лил Пипа, но *** [черт]. Держитесь подальше от опиатов. А если уже — ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез», — написал Оксимирон.

Как добавил рэпер, несмотря на то, что «раз наркоман — навсегда наркоман», у зависимого все же есть шанс стать «нормально функционирующим человеком».

О смерти Lil Peep, которому был 21 год, стало известно 16 ноября. По данным Hotnewhiphop, причиной стала передозировка опиоидным анальгетиком фентанилом, действие которого схоже с героином, а также поддельным Xanax (противотревожный препарат).

В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер.

Предыстория:&В Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

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