Неопытная туристка упала с Кошки

Неуклюжую туристку сняли в Крыму с горы под названием Кошка. Об инциденте новостному порталу РИА Крым рассказали в пресс-службе МЧС России по республике Крым.

30-летняя туристка из Ялты отправилась покорять Кошку в районе Симеиза вместе с двумя альпинистами вечером 15 ноября. Однако из-за неважной подготовки и неблагоприятных погодных условий она сорвалась со скалы.

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Спасатели сняли женщину и ее спутников с горы и доставили в безопасное место, где провели с ними разъяснительную беседу о правилах безопасности в горах. Никому из туристов не потребовалась помощь медиков.

В начале октября 87-летний житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский совершил восхождение на Эльбрус и стал самым возрастным альпинистом в мире. Годом ранее пенсионеру покорился Казбек.

Чтобы сохранить форму Зиновий каждый день по 25 раз поднимается на 40-метровый волжский откос. К тому же, чтобы сохранить спортивную форму, последние 50 лет нижегородец не пользуется лифтами и ест только один раз в день.