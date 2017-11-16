Умер композитор «Убить Билла»

В Риме скончался композитор Луис Бакалов. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает ANSA.

Музыканту было 84 года. Он умер в больнице Сан-Филиппо-Нери, куда был госпитализирован из-за ишемии.

Луис Бакалов известен как автор саундтреков к фильмам. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Пьер Паоло Пазолини и Федерико Феллини.

Среди работ Бакалова музыка к лентам «Сегодня, завтра, послезавтра», «Город женщин», «Убить Билла», «Караваджо» и «Джанго освобожденный».

Бакалов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыкальная адаптация» за «Евангелие от Матфея» в 1967 году, а в 1996-м был удостоен статуэтки в номинации Лучшая музыка для фильма» за картину «Почтальон».