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16/11/2017 14:32

Умер композитор «Убить Билла»

Умер композитор «Убить Билла»

В Риме скончался композитор Луис Бакалов. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает ANSA.

Музыканту было 84 года. Он умер в больнице Сан-Филиппо-Нери, куда был госпитализирован из-за ишемии.

Луис Бакалов известен как автор саундтреков к фильмам. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Пьер Паоло Пазолини и Федерико Феллини.

Среди работ Бакалова музыка к лентам «Сегодня, завтра, послезавтра», «Город женщин», «Убить Билла», «Караваджо» и «Джанго освобожденный».

Бакалов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыкальная адаптация» за «Евангелие от Матфея» в 1967 году, а в 1996-м был удостоен статуэтки в номинации Лучшая музыка для фильма» за картину «Почтальон».

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

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