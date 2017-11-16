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16/11/2017 14:32

Парфюмерный дом переодел аромат-бестселлер

Парфюмерный дом переодел аромат-бестселлер

Французский парфюмерный дом Guerlain выпустил новую лимитированную версию своего бестселлера — мужской парфюмированной воды Habit Rouge (1965). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 16 ноября.

Этот первый в истории дома восточный древесно-пряный аромат построен на гесперидном аккорде цитрусовых: апельсина, обычного и сладкого лимона и бергамота в сочетании с пряностями и сверхдозой мадагаскарской ванили. Аккорд раскрывается древесными тонами и нотами пачули и кожи.

В своей очередной лимитированной версии Habit Rouge предлагается во флаконе емкостью 100 миллилитров из темного стекла с геометрическим красным рисунком и красной крышкой. В продажу в России парфюмерная вода поступит в декабре. Будет представлено 80 флаконов по цене 7 900 рублей за флакон.

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Ранее сообщалось, что Guerlain совместно с японской фарфоровой мануфактурой Arita Porcelain Lab выпустил новую версию аромата Fall Flower в копии исторического флакона 1912 года. Флакон изготовлен из фарфора с ручной росписью в виде цветов на белом фоне и пробкой в форме полураспустившейся розы.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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