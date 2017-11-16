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16/11/2017 15:00

Американка выиграла в лотерею дважды за один день

Американка выиграла в лотерею дважды за один день

Мишель Шуффлер из штата Северная Каролина сорвала джекпот дважды за день. Общая сумма выигрыша превысила миллион долларов. Об этом пишет The Sun в четверг, 16 ноября.

По словам победительницы, первый билет был приобретен спонтанно. «У моего мужа было немного наличных денег, и он решил купить билет в самый последний момент», — рассказала она. Стерев защитный слой на карте, женщина обнаружила, что выиграла десять тысяч долларов.

Через несколько часов Шуффлер и ее муж решили купить еще один лотерейный билет, но уже в другом киоске. Удача ждала их и здесь — второй выигрыш составил один миллион долларов. Сама победительница назвала случившееся чудом.

Вместо того чтобы забрать весь выигрыш сразу, женщина приняла решение получать выплаты в размере 50 тысяч долларов в течение 20 лет. Потратить деньги она планирует на обучение своих детей в университете.

В ноябре неизвестный житель Воронежской области выиграл в лотерею «Русское лото» 506 миллионов рублей. Это рекордный выигрыш за всю историю России. При этом победитель до сих пор не забрал деньги.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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