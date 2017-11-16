Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer выставил на торги Heuer Parade аукционного дома Philips первый экземпляр лимитированной серии новой версии хронографа Autavia. Об этом сообщается на сайте бренда.

Часы были проданы за 37, 5 тысяч франков. Вырученные средства переданы в фонд ассоциации Save the Children.

Ограниченный выпуск хронографа из 1932 экземпляров был приурочен к 85-летию Джека Хоера, ныне почетного президента компании. Новинка, как и первые Autavia 1962 года, разработаны лично Хоером. «История модели Autavia богата и насыщена неожиданными поворотами, — сказал он. — Часы Autavia — предмет моей особой любви и гордости, ведь мне удалось в 1962 году трансформировать хронограф в наручные часы. Это первая модель, которую я разработал, и сегодня я с гордостью представляю последнюю созданную мной модель».

Новый хронограф оснащен автоматическим механизмом калибра Heuer 02, который заключен в 42-миллиметровый стальной корпус. Серебристый циферблат украшен гильоше «солнечные лучи». Запас хода модели — до 80 часов, водонепроницаемость — до 100 метров.

Ранее сообщалось, что граффитист Алек Монополи, «провокативный арт-консультант» бренда TAG Heuer, представил свои первые часы для этой марки. Это модель Formula 1 в матированном стальном корпусе с вращающимся безелем. Часы украшены фигуркой банкира Мистера Монополи — персонажа, придуманного граффитистом и часто появляющегося в его работах.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.



