Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов

В сети появилось видео, на котором режиссер и продюсер Федор Бондарчук избивает своего коллегу Александра Молочникова. Ролик опубликован в Telegram-канале «Жизнь насекомых».

«Режиссер "Мифов" Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука», — подписана публикация.

На записи Бондарчук кричит на Молочникова, после чего бьет его по лицу, а затем толкает. Агентство Ura.ru пишет, что инцидент произошел из-за плохих сборов фильма в первый день проката.

Также появилось предположение, что случившееся — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой выступает Бондарчук.

«Беспомощное кино "молодого дарования" Александра Молочникова "Мифы" спасают постановочным "вирусняком". Подсказка: удар по законам сценического боя», — пишет Telegram-канал «Закулиска».

Представитель Бондарчука Анастасия Авраменко отказалась сообщить радиостанции «Говорит Москва», была ли на самом деле драка.