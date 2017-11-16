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16/11/2017 15:16

Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов

Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов

В сети появилось видео, на котором режиссер и продюсер Федор Бондарчук избивает своего коллегу Александра Молочникова. Ролик опубликован в Telegram-канале «Жизнь насекомых».

«Режиссер "Мифов" Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука», — подписана публикация.

На записи Бондарчук кричит на Молочникова, после чего бьет его по лицу, а затем толкает. Агентство Ura.ru пишет, что инцидент произошел из-за плохих сборов фильма в первый день проката.

Также появилось предположение, что случившееся — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой выступает Бондарчук.

«Беспомощное кино "молодого дарования" Александра Молочникова "Мифы" спасают постановочным "вирусняком". Подсказка: удар по законам сценического боя», — пишет Telegram-канал «Закулиска».

Представитель Бондарчука Анастасия Авраменко отказалась сообщить радиостанции «Говорит Москва», была ли на самом деле драка.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

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