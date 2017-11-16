Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма

В Москве прошло вручение премий в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards 2017, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Лауреатов награды из более 300 российских и международных компаний в 38 номинациях в 6 категориях: «Авиакомпания», «Аэропорт», «Отель», «Направление бизнес-путешественника», «Арсенал путешественника» и «Авто и сервисы проката» выбрали часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджеры крупных банков и компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники.

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Лучшим городом делового и событийного туризма в мире была названа Москва, в России и странах СНГ — Санкт-Петербург, в Европе — Монако, в Азии — Сингапур, на Ближнем Востоке — Дубай. Приз лучшей авиакомпании России и СНГ, а также Европы получил Аэрофлот. Лучшим аэропортом мира был признан Международный аэропорт Дубая, лучшей отельной сетью — Hilton Hotels & Resorts.

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Премию за лучший бизнес-класс на расстояниях более пяти часов вручил авиакомпании Qatar Airways представитель «Ленты.ру».

Премия Business Traveller Awards впервые вручена в Великобритании в 1988 году. Сегодня награда вручается в Великобритании, Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. В России церемония вручения премии проводится с 2016 года.