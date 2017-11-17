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16/11/2017 18:00

Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях»

Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях»

Американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Москву и сняла видео. Ролик она выложила в Instagram в четверг, 16 ноября.

«Вот что происходит по дороге в Москву», — подписала актриса свой пост.

В ролике она обильно поливает себя парфюмом из флакона на фоне желтой «Волги». Несмотря на это, публикацию сопровождает хештег с указанием другой автомобильной марки, «Жигули».

Ранее в ноябре стало известно, что Паркер посвятила свои новые духи России, атмосфера которой якобы натолкнула актрису на их создание.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

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