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16/11/2017 18:32

Названы победители премии «Просветитель»

Названы победители премии «Просветитель»

В Москве названы победители премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Об этом с торжественной церемонии конкурса в четверг, 16 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреатами в номинации «Естественные и точные науки» стали Дарья Варламова и Антон Зайниев с книгой «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

В номинации «Гуманитарные науки» премия поделена между Александром Пиперски с книгой «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» и авторами книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» — Аленой Козловой, Николаем Михайловым, Ириной Островской и Ириной Щербаковой.

В народном голосовании победили Станислав Дробышевский и Александр Пиперски.

В 2017 году в длинный список премии вошли 25 книг. Из них в финал вышли восемь:

Дарья Варламова, Антон Зайниев «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» (изд-во «Альпина Паблишер», 2016)

Станислав Дробышевский «Достающее звено» в двух томах (изд-во Corpus, 2017)

Ася Казанцева «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов» (изд-во Corpus, 2016)

Нелли Литвак, Андрей Райгородский «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир» (изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2017)

Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» (изд-во Agey Tomesh, 2016)

Иван Курилла «История, или Прошлое в настоящем» (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017)

Александр Пиперски «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» (изд-во «Альпина нон-фикшн», 2017)

Тим Скоренко «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» (изд-во «Альпина нон-фикшн», 2017)

Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Все финалисты премии получат по 100 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

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