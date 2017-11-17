Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с новорожденным и расчленил Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с... Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Названы победители премии «Просветитель» Названы победители премии «Просветитель» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и... Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
16/11/2017 19:00

Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, не достигших 30 лет. Лидером стал канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе), заработавший за год 92 миллиона долларов.

Отмечается, что музыкант получал более 1,1 миллиона за каждое выступление во время концертного тура Starboy: Legend of the Fall. «Артисты уже не зарабатывают только на музыке, как это было в золотом веке», — подчеркнул 27-летний The Weeknd.

Материалы по теме
08:57 — 30 ноября 2016
Потерянный уик-энд
От Metallica до «Почему коммутатор молчит» — релизы ноября

На втором месте — 23-летний канадский поп-певец Джастин Бибер. Он заработал 83,5 миллиона долларов, выступив за год на 105 концертах. На третьей строчке оказалась 29-летняя британская исполнительница Адель.

В первую десятку также вошли баскетболист Кевин Дюрант (60,6 миллиона долларов), игрок в американский футбол Эндрю Лак (50 миллионов), гольфист Рори Макилрой (также 50 миллионов), баскетболисты Стефен Карри (47,3 миллиона) и Джеймс Харден (46,6 миллиона), певица Тэйлор Свифт (44 миллиона) и модель Кайли Дженнер (41 миллион).

В ноябре 2016 года Свифт заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Тогда она заработала 170 миллионов долларов. Нынешний лидер списка The Weeknd в прошлом году находился на одном из последних мест рейтинга с 55 миллионами.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Макаревич рассказал об интимных отношениях в «Машине времени»

Макаревич рассказал об интимных отношениях в «Машине времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в нецензурной форме предложил поклонникам группы перестать спрашивать про Крым и замену клавишника Андрея Державина. По словам Макаревича,...
 

Пара из Перми проехала всю Норвегию на красных «Жигулях»

Пара из Перми проехала всю Норвегию на красных «Жигулях»

Пара из Перми рассказала, как проехала всю Норвегию на старенькой красной «четверке», которая ни разу не сломалась, и потратила всего 90 тысяч рублей, половину из которых — на бензин. Правда,...
 

Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой

Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой

Том Чапман из США объехал практически всю Новую Зеландию с плюшевой рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо». По словам американца, игрушка помогает ему найти общий язык с окружающими. До...
 

Японцы предложили россиянам казаки в горошек

Японцы предложили россиянам казаки в горошек

Японский обувной бренд Toga Pulla представил на российском рынке коллекцию казаков. Коллекция доступна эксклюзивно на интернет-платформе Farfetch. Линейка состоит из нескольких вариантов...
 

В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

Британский арт-дилер Филип Молд выложил в сеть видео, на котором показан процесс отмывания картины XVII века. «Невероятное возвращение полотна эпохи Якова I после 200 лет под желтым лаком», —...
 

Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму

Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму

Итальянский косметический бренд Kiko Milano выпустил капсульную коллекцию под названием Into The Dark («Во тьму»), посвященную 20-летию бренда. Соавторами выпуска стали дизайнеры Мирко Фонтана...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки     В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку     Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018 Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018
последняя новость  
 

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 