16/11/2017 11:06 От Киева ждут освобождения пленных без исключений Владимир Путин, а вслед за ним лидеры ДНР и ЛНР поддержали инициативу переговорщика с киевской стороны Виктора Медведчука обменять до Нового года пленных по формуле «всех на всех». Но в позиции Киева, да и в предложении самого Медведчука есть подвох, способный свести все гуманитарные пожелания на нет. Кроме того, многое зависит от доброй воли Петра Порошенко. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко поддержал позицию президента России Владимира Путина в вопросе

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР готова к обмену пленными с украинской стороной, передает

Поговорить с руководством республик Донбасса о ситуации с обменом пленными российского президента попросил Виктор Медведчук – представитель Киева в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы и глава движения «Украинский выбор – право народа».

В Киеве утверждают, что украинская сторона

«Самый главный вопрос – политическая воля Киева на совершение обмена. Учитывая, что Медведчук приехал в Россию, приехал к Владимиру Владимировичу, есть надежда на положительное решение вопроса», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин.

«Россия как посредник проявляет самую последовательною позицию. Как правило, мы видим, что если Россия уделяет внимание какому-то вопросу, то вопрос решается, – подчеркнул собеседник, добавив: – При этом по ряду других вопросов со стороны Украины идет полный саботаж и невыполнение своих обязательств».



306 на 74 до Нового года

Разговор о судьбах пленных состоялся во время визита Владимира Путина в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который вместе с президентом посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виктор Зубков.

Как сообщает издание «



При этом Медведчук уточнил, что этот принцип (с точки зрения Киева) «нельзя реализовать только в отношении тех, кто сидит за особо тяжкие», то есть пленных, обвиненных украинской стороной в совершении тяжких уголовных преступлений. По словам представителя Киева в гуманитарной подгруппе,



«Украина готова отдать 306 человек. А взамен получить 74 человека».



Медведчук предположил, что объем может состояться еще до конца года – до новогодних праздников, и попросил российского президента обратиться к Захарченко и Плотницкому.

«После обращения... Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР, – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. – Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами».

Представители ДНР приложат максимум усилий для согласования деталей на ближайших встречах подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске, на встрече контактной группы, подчеркнул Денис Пушилин. «Не исключены контакты между встречами в Минске с помощью средств связи», – добавил он.

Главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных», говорится в

Денис Пушилин, комментируя предложение Медведчука об «обмене до праздников», подчеркивает:



«Мы рассчитываем и надеемся, что до Нового года обмен будет совершен».



В случае если украинская сторона будет выполнять свои обязательства, технические вопросы обмена решаются в процессе переговоров, пояснил собеседник. «Это и необходимость собрать заключенных в одном месте; это и определение, исходя из мер безопасности и удобства, какой переход будет использован для обмена, и ряд других сопутствующих вопросов. Но эти вопросы не являются главенствующими», – отметил Пушилин.

Главный камень преткновения, как уже было сказано выше, – политическая позиция Киева. И здесь сразу возникают вопросы.&В &В



Киев «не заметил», что инициатива исходила от Путина

В Киеве на известие о переговорах о судьбе пленных прореагировали сдержанно. Так, пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) в своем первом

От имени СБУ было заявлено, что спецслужба «приветствует какие-либо шаги российской власти, направленные на разблокирование процесса освобождения заложников».

При этом СБУ «подчеркивает, что в этом чувствительном для многих людей вопросе не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков». Надо полагать, это предостережение адресовано не только Медведчуку, но и другим желающим как-либо присоединиться к процессу обмена пленными украинским политикам – например, депутату Верховной рады

Добавим, что не всех задержанных в зоне конфликта в Донбассе украинская сторона считает пленными.

«Конкретная амнистия по конкретным уголовным делам»

Называть всех, кого предполагается поменять, пленными в классическом понимании этого термина – это упрощенный подход, считает глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

«Скорее можно говорить о тех, кто был задержан любой стороной, – заявил Рубан газете ВЗГЛЯД. – Можете неправильно перейти улицу и в милиции узнать, что пленный, потому что на вас написал донос сосед. От классического пленного, захваченного на поле боя, здесь большое расстояние».

Рубан не стал отвечать на вопрос, сколько из 400 человек, подлежащих обмену, относятся к тем, кто был захвачен на поле боя с оружием в руках: «Я бы не хотел называть конкретные цифры, но их меньше половины от числа пленных каждой из сторон».

Глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» уверен, что какие-либо украинские государственные органы (в частности, Верховная рада) не станут чинить препятствия процессу обмена.

«Я не думаю, что будут какие-то проблемы с украинской стороны, – отметил Рубан. – Решение об амнистии должен принимать глава государства (Петр Порошенко), а не Верховная рада. Это же не та амнистия всех подряд людей, участвующих в боевых действиях, которая обычно проводится в конце войны. Это конкретная амнистия по уголовным делам по конкретным людям. Этих людей не десятки тысяч. Это всего лишь сотни уголовных дел, десятки из которых завершены или близки к завершению».

В Донецке напомнили об украинских политзаключенных

Позиция ДНР, в свою очередь, неизменна, указал полпред ДНР в Минске Денис Пушилин. Собеседник подчеркнул: «Мы будем добиваться обмена всех на всех, и здесь попытка Украины делить на категории является неправильной, нелогичной и противоречащей всем постулатам, которые были поддержаны в «нормандском формате» и лично президентом Порошенко.

В Минских соглашениях нет делений на категории».

Донецк требует освободить всех лиц, подтвержденных украинской стороной, без всяких изъятий – напомнила о позиции ДНР республиканский уполномоченный по правам человека Дарья Морозова. Никаких аргументированных препятствий этому нет, поскольку «обе стороны давно готовы вернуть ребят в семьи», говорится в заявлении омбудсмена.

При этом, как отмечает Денис Пушилин, «есть ряд болезненных моментов для Украины» – они касаются освобождения политзаключенных. «Их освобождение является для Украины неприемлемой ситуацией, – констатирует собеседник. – Но мы будем последовательно добиваться освобождения всех заключенных, включая людей, пострадавших и потом осужденных в ходе страшных событий 2 мая в Одессе, включая ребят из «Беркута», которые единственные стояли и пытались не допустить государственного переворота, за что были обвинены. Они, по сути, являются такими же политзаключенными».

Владимир Путин, а вслед за ним лидеры ДНР и ЛНР поддержали инициативу переговорщика с киевской стороны Виктора Медведчука обменять до Нового года пленных по формуле «всех на всех». Но в позиции Киева, да и в предложении самого Медведчука есть подвох, способный свести все гуманитарные пожелания на нет. Кроме того, многое зависит от доброй воли Петра Порошенко. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко поддержал позицию президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Инициатива Путина «совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как республика вела себя в вопросе о пленных раньше». Об этом говорится в комментарии Захарченко, переданном Донецкому агентству новостей по итогам первого телефонного разговора Путина с лидерами республик Донбасса.Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР готова к обмену пленными с украинской стороной, передает Луганский информцентр Поговорить с руководством республик Донбасса о ситуации с обменом пленными российского президента попросил Виктор Медведчук – представитель Киева в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы и глава движения «Украинский выбор – право народа».В Киеве утверждают, что украинская сторона настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Заявление на эту тему сделала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Напомним, что в настоящий момент СБУ подчинены все украинские вооруженные формирования, ведущие так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе.«Самый главный вопрос – политическая воля Киева на совершение обмена. Учитывая, что Медведчук приехал в Россию, приехал к Владимиру Владимировичу, есть надежда на положительное решение вопроса», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин.«Россия как посредник проявляет самую последовательною позицию. Как правило, мы видим, что если Россия уделяет внимание какому-то вопросу, то вопрос решается, – подчеркнул собеседник, добавив: – При этом по ряду других вопросов со стороны Украины идет полный саботаж и невыполнение своих обязательств».Разговор о судьбах пленных состоялся во время визита Владимира Путина в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который вместе с президентом посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виктор Зубков.Как сообщает издание « Коммерсант ъ», Медведчук начал разговор с констатации: «По обе стороны (линии соприкосновения) находятся военнопленные, 18 месяцев не происходит обмен». Украинский политик напомнил, что согласно Минским соглашениям введен принцип обмена «всех на всех».При этом Медведчук уточнил, что этот принцип (с точки зрения Киева) «нельзя реализовать только в отношении тех, кто сидит за особо тяжкие», то есть пленных, обвиненных украинской стороной в совершении тяжких уголовных преступлений. По словам представителя Киева в гуманитарной подгруппе,Медведчук предположил, что объем может состояться еще до конца года – до новогодних праздников, и попросил российского президента обратиться к Захарченко и Плотницкому.«После обращения... Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР, – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. – Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами».Представители ДНР приложат максимум усилий для согласования деталей на ближайших встречах подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске, на встрече контактной группы, подчеркнул Денис Пушилин. «Не исключены контакты между встречами в Минске с помощью средств связи», – добавил он.Главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных», говорится в заявлении уполномоченного ДНР по правам человека Дарьи Морозовой. Она напомнила, что в украинских тюрьмах находятся порядка 40 женщин – жительниц Донбасса, не имевших никакого отношения к конфликту и безосновательно обвиненных в совершении уголовных преступлений. «Следует понимать, что задержания женщин... уже носят массовый характер», – цитирует Морозову « Интерфакс ».Денис Пушилин, комментируя предложение Медведчука об «обмене до праздников», подчеркивает:В случае если украинская сторона будет выполнять свои обязательства, технические вопросы обмена решаются в процессе переговоров, пояснил собеседник. «Это и необходимость собрать заключенных в одном месте; это и определение, исходя из мер безопасности и удобства, какой переход будет использован для обмена, и ряд других сопутствующих вопросов. Но эти вопросы не являются главенствующими», – отметил Пушилин.Главный камень преткновения, как уже было сказано выше, – политическая позиция Киева. И здесь сразу возникают вопросы.&В &ВВ Киеве на известие о переговорах о судьбе пленных прореагировали сдержанно. Так, пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) в своем первом сообщении вообще не упомянул российского президента как автора инициативы. Упомянут был патриарх Кирилл как автор аналогичного предложения Всемирному совету церквей.От имени СБУ было заявлено, что спецслужба «приветствует какие-либо шаги российской власти, направленные на разблокирование процесса освобождения заложников».При этом СБУ «подчеркивает, что в этом чувствительном для многих людей вопросе не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков». Надо полагать, это предостережение адресовано не только Медведчуку, но и другим желающим как-либо присоединиться к процессу обмена пленными украинским политикам – например, депутату Верховной рады Надежде Савченко Добавим, что не всех задержанных в зоне конфликта в Донбассе украинская сторона считает пленными.Называть всех, кого предполагается поменять, пленными в классическом понимании этого термина – это упрощенный подход, считает глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.«Скорее можно говорить о тех, кто был задержан любой стороной, – заявил Рубан газете ВЗГЛЯД. – Можете неправильно перейти улицу и в милиции узнать, что пленный, потому что на вас написал донос сосед. От классического пленного, захваченного на поле боя, здесь большое расстояние».Рубан не стал отвечать на вопрос, сколько из 400 человек, подлежащих обмену, относятся к тем, кто был захвачен на поле боя с оружием в руках: «Я бы не хотел называть конкретные цифры, но их меньше половины от числа пленных каждой из сторон».Глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» уверен, что какие-либо украинские государственные органы (в частности, Верховная рада) не станут чинить препятствия процессу обмена.«Я не думаю, что будут какие-то проблемы с украинской стороны, – отметил Рубан. – Решение об амнистии должен принимать глава государства (Петр Порошенко), а не Верховная рада. Это же не та амнистия всех подряд людей, участвующих в боевых действиях, которая обычно проводится в конце войны. Это конкретная амнистия по уголовным делам по конкретным людям. Этих людей не десятки тысяч. Это всего лишь сотни уголовных дел, десятки из которых завершены или близки к завершению».Позиция ДНР, в свою очередь, неизменна, указал полпред ДНР в Минске Денис Пушилин. Собеседник подчеркнул: «Мы будем добиваться обмена всех на всех, и здесь попытка Украины делить на категории является неправильной, нелогичной и противоречащей всем постулатам, которые были поддержаны в «нормандском формате» и лично президентом Порошенко.В Минских соглашениях нет делений на категории».Донецк требует освободить всех лиц, подтвержденных украинской стороной, без всяких изъятий – напомнила о позиции ДНР республиканский уполномоченный по правам человека Дарья Морозова. Никаких аргументированных препятствий этому нет, поскольку «обе стороны давно готовы вернуть ребят в семьи», говорится в заявлении омбудсмена.При этом, как отмечает Денис Пушилин, «есть ряд болезненных моментов для Украины» – они касаются освобождения политзаключенных. «Их освобождение является для Украины неприемлемой ситуацией, – констатирует собеседник. – Но мы будем последовательно добиваться освобождения всех заключенных, включая людей, пострадавших и потом осужденных в ходе страшных событий 2 мая в Одессе, включая ребят из «Беркута», которые единственные стояли и пытались не допустить государственного переворота, за что были обвинены. Они, по сути, являются такими же политзаключенными». Оригинал (на 16/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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