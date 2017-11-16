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политика
16/11/2017 14:35

Маккейн и Госдеп возмутились тем, чего не поняли

Маккейн и Госдеп возмутились тем, чего не поняли Американская сторона, заставившая RT и Sputnik зарегистрироваться в США в качестве иностранных агентов, встала на дыбы в связи с принятием Госдумой аналогичной нормы для России: Минюст уже подготовил список СМИ, которым придется зарегистрироваться иноагентами. Но доводы американцев просто смешны – они не поняли в российском законе ни строчки. Накануне Госдума приняла закон&В о порядке признания СМИ с иностранным финансированием иностранными агентами. И несмотря на то, что документ еще не прошел Совет Федерации и не получил подпись президента, вокруг него развернулся, как это нынче принято говорить, «хайп». Причем сразу на двух континентах.
На инициативу российских депутатов немедленно обратили внимание в США, причем на уровне Госдепа. Не смог промолчать и остающийся в публичном информационном поле (несмотря на все проблемы со здоровьем)&В Джон Маккейн – бывший кандидат в президенты от республиканцев и автор мема «страна-бензоколонка».
Заявление Маккейна является почти идеальной иллюстрацией понятия «двойные стандарты». Западные СМИ, по его словам, «добиваются правды, развенчают ложь и призывают правительства к ответу». Зато сотрудников телеканала Russa Today он считает «пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать повестку» Путина.
Соответственно, России «нельзя уравнивать RT и такие телесети как «Голос Америки», «Радио Свобода», CNN или Би-би-си» и «признавать международные СМИ иностранными агентами», уверен Маккейн.
Что до Государственного департамента США, он распространил заявление, в котором говорится о «неправильном» толковании Москвой американского закона об иностранных агентах.
По словам американских чиновников, этот закон «не ограничивает право на свободу слова», публикацию материалов и лоббистскую деятельность. Кроме того, он «не регулирует содержание распространяемой информации», не ограничивает финансирование неправительственных организаций из-за рубежа и не нацелен на какую-то конкретную страну.
«Он требует лишь регистрации, упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны», - добавили в Госдепе. Мнение о том, что закон об иноагентах FARA «используется как средство ограничения политической свободы» внешнеполитическое ведомство США назвало «ошибочным».
Тем не менее, отметим, что множество иностранных СМИ, работающих в США, делают это без регистрации в качестве «иностранного агента». Никто не требует от них пройти соответствующую регистрацию в режиме «людоедского дедлайна»&В и под угрозой уголовного преследования, как это произошло с RT. Это, в частности, британская «Би-би-си», французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle и многие другие.
Впрочем, помимо российского RT, проблемы также возникают у китайских СМИ: Комиссия по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и КНР рекомендовала Конгрессу обязать сотрудников государственных СМИ КНР в Соединенных Штатах регистрировать в качестве иноагентов. Пекин в ответ призвал Вашингтон прекратить «эти ошибочные действия».
Российская генпрокуратура тоже не стала дожидаться окончательного принятия закона об иноагентах и начала рассылку уведомлений иностранным СМИ. На текущий момент в список потенциальных агентов уже попали девять изданий – наиболее одиозные и очевидно пропагандистские. Это «Голос Америки», «Радио Свобода» и его региональные проекты под названием «Реалии» («Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии» и т.д.), а также совместные проекты «Свободы» и «Голоса» (такие как «Фактограф»).
«Поскольку в деятельности вашего СМИ имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством», - говорится в «письмах счастья» от Генпрокуратуры.
Согласно законопроекту, иноагентом может стать СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы, в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников. Решение будет принимать Министерство юстиции.
Ограничения выглядят следующим образом:
Зарегистрированные иноагентом СМИ должны соответствующим образом маркировать свои материалы и регулярно публиковать отчеты о своей финансовой деятельности. Те же, кто откажется регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.
Никаких ограничений в получении или распространении информации для СМИ-иноагента не предполагается – как и в аналогичном американском законе.&В 
Таким образом, волнение Госдепа и Маккейна по поводу применения российского закона выглядит оправданным только в том случае, если они знают случаи недобросовестного применения их собственного.
«Госдеп, который так долго учил Россию правильно жить, должен быть счастлив, что мы наконец научились прозрачности у американских коллег», - прокомментировала ситуацию главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Однако видимых выражений счастья из-за океана почему-то не поступило.&В 

 

Оригинал (на 16/11/2017): www.vz.ru

 

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