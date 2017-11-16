16/11/2017 03:00 Канадцам посулили упрощение доступа к героину Министр здравоохранения Канады Жинетт Петипа Тейлор рассказала, что правительство этой страны рассматривает возможность разрешить применение ряда видов наркотиков вне больничных учреждений. Об этом сообщает CBC. Она отметила, что применение этих видов наркотиков, в число которых входит и героин, поможет предоставить врачам дополнительные варианты лечения. Также Тейлор добавила, что на подобные меры правительство может пойти ради борьбы с «опиоидной эпидемией» в Канаде. Например, рассматривается возможность предоставления наркоманам опиоидов по рецепту. Подобный ход должен помочь снизить смертность от принятия некачественных наркотиков среди жителей страны. Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу