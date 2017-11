16/11/2017 07:16 Студенты Кембриджа оголили ягодицы В Кембриджском университете начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Об этом сообщает The Daily Express. В нем приняли участие десять студентов. На суд жюри участники должны были предоставить свои фотографии голышом на фоне ландшафта или архитектурных сооружений. Фото: Cambridge News 1/6 Фото: Cambridge News 2/6 Фото: Cambridge News 3/6 Фото: Cambridge News 4/6 Фото: Cambridge News 5/6 Фото: Cambridge News 6/6 1/62/63/64/65/66/6 Как отмечает The Daily Star, голосование уже началось. Когда именно будут подведены результаты конкурса, не уточняется. Известно только, что этот конкурс проходит в университете шестой раз подряд. В прошлом году финалистами соревнования стали шесть студентов и шесть студенток. Отмечается, что участникам разрешили фотографироваться в нижнем белье, однако все из них представили на суд общественности обнаженные снимки. Кембриджский университет — высшее учебное заведение в Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского университета) и крупнейших вузов в стране. Насчитывает 31 колледж, которые неофициально делятся на 16 «старых» (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 «новых» (дата основания между 1800 и 1977 годами). Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

