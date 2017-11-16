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16/11/2017 07:16

Студенты Кембриджа оголили ягодицы

Студенты Кембриджа оголили ягодицы

В Кембриджском университете начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Об этом сообщает The Daily Express.

В нем приняли участие десять студентов. На суд жюри участники должны были предоставить свои фотографии голышом на фоне ландшафта или архитектурных сооружений.

Фото: Cambridge News
1/6
Фото: Cambridge News
2/6
Фото: Cambridge News
3/6
Фото: Cambridge News
4/6
Фото: Cambridge News
5/6
Фото: Cambridge News
6/6

Как отмечает The Daily Star, голосование уже началось. Когда именно будут подведены результаты конкурса, не уточняется. Известно только, что этот конкурс проходит в университете шестой раз подряд.

В прошлом году финалистами соревнования стали шесть студентов и шесть студенток. Отмечается, что участникам разрешили фотографироваться в нижнем белье, однако все из них представили на суд общественности обнаженные снимки.

Кембриджский университет — высшее учебное заведение в Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского университета) и крупнейших вузов в стране. Насчитывает 31 колледж, которые неофициально делятся на 16 «старых» (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 «новых» (дата основания между 1800 и 1977 годами).

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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