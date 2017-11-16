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в мире
16/11/2017 08:16

Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Американского серийного убийцу Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме, перевезли в калифорнийскую больницу. Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, состояние 83-летнего преступника оценивается как критическое, «он борется за жизнь». В клинике вместе с ним находятся пять полицейских.

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05:00 — 28 июня 2016
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Какие именно у заключенного проблемы со здоровьем, не сообщается, однако, по словам источника New York Post, скорая смерть Мэнсона неизбежна.

В январе 2017 года Мэнсон уже оказывался в больнице из-за проблем с желудком, однако через некоторое время его вернули в тюрьму.

В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.


 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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