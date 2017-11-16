Россия потребовала от США объясниться за свои слова

В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что ООН разрешила США войти на территорию Сирии. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Хотелось бы все-таки понять и возможно, чтобы этот вопрос не остался риторическим и не повис в воздухе, о каком мандате конкретно идет речь? Кто, когда его выдал? Может быть, есть копия какого-то документа?» — вопрошала дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что единственный орган по Уставу ООН, уполномоченный принимать решения об использовании военной силы международным сообществом, это Совбез ООН. «Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала», — пояснила она.

Официальный представитель также напомнила, что Мэттис в беседе с журналистами сообщил, что американские военные не уйдут из Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании». «Но кто и как определит, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса? Где этот механизм по замеру политической достаточности?» — заявила Захарова.

13 ноября глава американского оборонного ведомства сообщил о том, что Организация Объединенных Наций разрешила американцам вторгнуться в Сирию.

В Дамаске неоднократно заявляли, что не санкционировали присутствие американских сил на территории страны, поэтому они находятся там незаконно.