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в мире
16/11/2017 10:32

Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку

Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в зимбабвийских спецслужбах.

Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в стране, выступает католический священник Фиделис Муконори.

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По сведениям агентства, президент настаивает на проведении выборов лидера правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» (ЗАНУ - ПФ). По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо.

При этом зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявляя о «бескровной коррекции». По словам представителей армии, глава государства и его семья находятся «в целости и сохранности».

Генерал-майор С.Б.Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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