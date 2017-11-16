16/11/2017 11:00 Залившее Афины смертоносное наводнение попало на видео Видео: bfmtv.com Жертвами внезапного наводнения в окрестностях греческой столицы Афины стали как минимум 15 человек. Основной удар стихии пришелся на городок Мандра. Видео с места событий публикует BFMTV. Потоки воды и грязи увлекали автомобили, заливали подвалы и первые этажи многих зданий. Спасателям удалось освободить 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах, жилых домах и других помещениях. Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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