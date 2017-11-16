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16/11/2017 11:00

Залившее Афины смертоносное наводнение попало на видео

Залившее Афины смертоносное наводнение попало на видео
Видео: bfmtv.com

Жертвами внезапного наводнения в окрестностях греческой столицы Афины стали как минимум 15 человек. Основной удар стихии пришелся на городок Мандра. Видео с места событий публикует BFMTV. Потоки воды и грязи увлекали автомобили, заливали подвалы и первые этажи многих зданий. Спасателям удалось освободить 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах, жилых домах и других помещениях.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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