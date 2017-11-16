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в мире
16/11/2017 12:00

Сталинскую высотку в Варшаве предложили пустить под снос

Сталинскую высотку в Варшаве предложили пустить под снос

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предложил снести сталинскую высотку в Варшаве, в которой сейчас располагается Дворец культуры и науки. Об этом сообщает портал Samorzadowy.

По мнению Блащака, здание символизирует эпоху советского господства и формирует неправильное отношение к тому историческому периоду, особенно у молодых людей.

Дворец культуры и науки в Варшаве входит в десятку высочайших небоскребов Европейского союза. Здание построено по образцу так называемых «сталинских высоток» в качестве подарка Советского Союза польскому народу. Высотку строили с 1952-й по 1955 год три тысячи советских рабочих.

Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. Здание представляет собой смесь стилей сталинского неоампира и польского историзма. Сейчас небоскреб занят под офисы и штаб-квартиры компаний и государственные учреждения.

В июле президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

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