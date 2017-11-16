Мексиканские морги переполнились трупами и закрылись

В мексиканском Герреро — одном из самых опасных штатов страны — закрываются переполненные морги. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам сотрудников, они уходят с работы, поскольку не могут находиться среди разлагающихся тел. Трупы прибывают в таких количествах, что в моргах нет ни места для их хранения, ни персонала для проведения вскрытий, отмечает издание.

Так, в одном из моргов столицы штата городе Чилпансинго, расположенном в 200 километрах от Мехико, находятся по меньшей мере 600 трупов в то время, как само учреждение рассчитано на 200 тел.

Газета отмечает, что ежедневно в морги штата прибывают от восьми до десяти трупов, а в этом году в Герреро зарегистрировано уже 1919 убийств, что на 100 больше, чем в прошлом.

Мексика, где довольно часто происходят разборки местных наркобанд, в 2016 году заняла второе место по числу насильственных смертей, где были убиты 23 тысячи граждан. Мексика уступила только Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война. В 2016-м в САР было зафиксировано 60 тысяч насильственных смертей.