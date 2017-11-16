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16/11/2017 13:48

Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

Более половины немецких танков Leopard 2 оказались непригодными к использованию. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные Министерства обороны ФРГ.

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09:03 — 16 октября 2014
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Всего на вооружении бундесвера сейчас состоят 244 машины такого типа, однако в полной боевой готовности находятся лишь 95 из них. Семь танков проходят испытания, 53 — в процессе ремонта и переоснащения, 89 — вышли из строя по разным причинам. При этом они не могут быть отремонтированы из-за отсутствия у военного ведомства денег на закупку запасных частей.

«Это невероятно. Нужно привлечь к ответственности тех, кто виноват в этой катастрофе», — заявил в этой связи председатель комитета бундестага по обороне Вольфганг Хелльмих.

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, поступил на вооружение бундесвера в 1979 году. К началу 2015 года произведено более трех тысяч машин этого типа, на 2017 год используется 2516 единиц Leopard 2 в разных модификациях. Стоят на вооружении армий Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Турции и других стран.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

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