Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

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16/11/2017
Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню
Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...
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