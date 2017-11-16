Уничтожение сирийского танка ракетой показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Абу-Камале уничтожают сирийский танк противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Авторы пишут, что у джихадистов в Абу-Камале, судя по всему, имеется значительный арсенал ПТУР, что позволяет применять это оружие даже не по назначению. «В одном фоторепортаже управляемыми ракетами стреляют по толпе сирийских солдат, засевших на крыше, а в другом ПТУР применяют вообще по двум солдатам. Нельзя сказать, что это очень эффективно, учитывая то, что подобный тип ракет не имеет поражающих элементов», — отмечает Directorate 4.

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Столкновения правительственных сил и боевиков происходят примерно на северо-западе от Абу-Камаля, добавляет канал.

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще не начинался. Судя по ролику видеоагентства Ruptly от 12 ноября, армейские подразделения продолжают обстреливать позиции джихадистов из артиллерии.

Абу-Камаль считается последним крупным оплотом ИГ в Сирии.