Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Глава WADA признал спорт частью политики Глава WADA признал спорт частью политики Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма Москву признали лучшим в мире городом делового и... Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
16/11/2017 16:48

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) уничтожили танк Т-90 сирийской армии и более десяти военнослужащих в ходе боев под Абу-Камалем. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Материалы по теме
00:01 — 10 июля
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. Directorate 4 утверждает, что это первый случай, когда подобное произошло с Т-90. Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, поскольку, в частности, сведений о характере повреждений другого Т-90, подбитого в Сирии в 2016 году, нет.

Это не первый Т-90, потерянный сирийскими военными. Некоторые машины были захвачены боевиками в качестве трофеев.

Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года они приняли участие в боях в Алеппо.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Главный борец с коррупцией прослыл «сливным бачком» силовиков

Главный борец с коррупцией прослыл «сливным бачком» силовиков

Скандал вокруг арестованного в Калининграде журналиста Игоря Рудникова вышел за пределы России. За него вступился международный Комитет защиты журналистов. Рудников – самый известный «борец с...
 

США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

Власти США систематически отклоняют запросы Москвы на посещение и проверку закрытых дач дипломатов России в Нью-Йорке. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН...
 

В Ираке задержали более 500 россиянок из-за связей с ИГ

В Ираке задержали более 500 россиянок из-за связей с ИГ

Сотрудники спецслужб Ирака задержали сотни россиянок и гражданок Азербайджана, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщила депутат...
 

Жертвами землетрясения на границе Ирака и Ирана стали сотни человек

Жертвами землетрясения на границе Ирака и Ирана стали сотни человек

Сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели по меньшей мере 207 человек. Еще около 2,5 тысячи человек получили ранения. Отмечается, что большинство погибших...
 

На размалеванном памятнике советскому воину упомянули Захарову

На размалеванном памятнике советскому воину упомянули Захарову

Вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве, известный как «Алеша». Злоумышленники красной краской намалевали на монументе несколько свастик и чисел 88, а...
 

Журналист попал под танковый обстрел и снял видео

Журналист попал под танковый обстрел и снял видео

Корреспондент информагентства Qasioun попал под танковый обстрел близ деревни Серха на востоке сирийской провинции Хама. Ему удалось снять видео. Чья бронетехника участвовала в бою, не...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов Бондарчук избил режиссера из-за плохих сборов     Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео Экстремальный заезд тягача для «Тополь-М» сняли на видео     Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента Часовой бренд продал редкие часы в честь юбилея президента
последняя новость  
 

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

Боевики «Исламского государства» уничтожили Т-90 сирийской армии в ходе боев под Абу-Камалем. На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. По некоторым данным, это первый случай, когда подобное произошло с Т-90, но подтвердить или опровергнуть эти сведения...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 