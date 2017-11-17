В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку

Во французском городе Канны полицейский спецназ штурмом взял квартиру, где находилась вооруженная пистолетом женщина. Об этом сообщает Nice Matin.

Около 7:00 утра по местному времени (9:00 мск) женщина стала выбрасывать из окна квартиры различные бытовые приборы и другие вещи. На ее поведение обратили внимание соседи, которые вызвали стражей порядка.

Приехавшие на место патрульные заметили в руках у нарушительницы порядка пистолет и вызвали подкрепление в виде бойцов спецназа.

Движение автомобилей в районе проведения операции было перекрыто. Кроме того, коммунальным службам было приказано приостановить подачу бытового газа в этот и соседние дома.

Полицейские ворвались в квартиру, где находилась подозреваемая. Ей оказалась проживающая на юге Франции 42-летняя американка, страдающая слабоумием. Пистолет в ее руках был копией боевого оружия. Женщину передали врачам из службы спасения.