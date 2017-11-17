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в мире
16/11/2017 17:32

В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку

В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку

Во французском городе Канны полицейский спецназ штурмом взял квартиру, где находилась вооруженная пистолетом женщина. Об этом сообщает Nice Matin.

Около 7:00 утра по местному времени (9:00 мск) женщина стала выбрасывать из окна квартиры различные бытовые приборы и другие вещи. На ее поведение обратили внимание соседи, которые вызвали стражей порядка.

Приехавшие на место патрульные заметили в руках у нарушительницы порядка пистолет и вызвали подкрепление в виде бойцов спецназа.

Движение автомобилей в районе проведения операции было перекрыто. Кроме того, коммунальным службам было приказано приостановить подачу бытового газа в этот и соседние дома.

Полицейские ворвались в квартиру, где находилась подозреваемая. Ей оказалась проживающая на юге Франции 42-летняя американка, страдающая слабоумием. Пистолет в ее руках был копией боевого оружия. Женщину передали врачам из службы спасения.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

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