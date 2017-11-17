Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с новорожденным и расчленил Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с... Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Названы победители премии «Просветитель» Названы победители премии «Просветитель» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и... Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
16/11/2017 17:48

Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки

Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР в официальной резиденции. Об этом сообщает The Herald.

Издание опубликовало несколько снимков встречи. На первой глава государства пожимает руку начальнику Генерального штаба Зимбабве генералу Константину Чивенге.

Материалы по теме
00:01 — Сегодня
Дедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти

На других снимках видны также министр обороны Сидней Секерамайи, министр государственной безопасности Кембо Мохади, а также приехавшие в Хараре министр обороны ЮАР Нозививе Маписа-Нкакула и министр госбезопасности Южноафриканской республики Бонгани Бонго.

На встрече присутствовал католический священник Фиделис Муконори, который ранее, 16 ноября, был посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в стране. Генералы предлагали президенту сложить с себя полномочия, но он отказался.

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».


 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В Замбии слон напал на туристов и растоптал их

В Замбии слон напал на туристов и растоптал их

В Замбии слон атаковал двоих туристов и затоптал их насмерть. По данным телеканала, жертвами животного стали 61-летний голландец и 57-летняя бельгийка. По словам сотрудника местной службы...
 

Запах тухлых яиц сорвал работу полицейского участка в Марселе

Запах тухлых яиц сорвал работу полицейского участка в Марселе

Работа одного из полицейских участков французского города Марсель была нарушена из-за резкого запаха тухлых яиц. Как отметили сотрудники комиссариата, повышение концентрации сероводорода...
 

Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

Более половины немецких танков Leopard 2 оказались непригодными к использованию. Всего на вооружении бундесвера сейчас состоят 244 машины такого типа, однако в полной боевой готовности...
 

Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии

Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии

На борту грузового корабля под флагом республики Того в порту японского города Имидзу (префектура Тояма) обнаружили тело российского моряка. Отделению пожарной охраны, которая также выполняет...
 

Спецслужбы спасли Германию от новой атаки исламистов

Спецслужбы спасли Германию от новой атаки исламистов

Сотрудники немецких спецслужб задержали в городе Шверин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) 19-летнего сирийца, готовившего новую террористическую атаку. По данным...
 

Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам» заявили о подрыве колонны с российскими военными в сирийской провинции Латакия. Террористы считают, что в результате диверсии есть жертвы среди силовиков....
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки     В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку     Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018 Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018
последняя новость  
 

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 