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16/11/2017 20:32

Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с новорожденным и расчленил

Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с новорожденным и расчленил

Бездомный американец сфотографировал свою жену, умершую после родов, с новорожденным ребенком и малышом постарше, а затем расчленил ее тело. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Fox News.

Мужчина сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение.

35-летний Джастин Рей (Justin Rey) совершил преступление в гостиничном номере в штате Миссури в конце октября. Как отмечает издание, его жена, Джессика Монтейро Рей (Jessica Monteiro Rey) скончалась 20 октября после появления на свет ребенка. Через два дня мужчина положил двоих детей — новорожденного малыша и ребенка постарше (пол не уточняется) — рядом с телом супруги, снял их вместе на камеру, после чего унес труп в ванную и разделал его, сложив одни части в холодильник и избавившись от остальных.

Когда администратор отеля позвонил в номер, чтобы узнать, все ли в порядке, Рей подделал свой голос под женский. Останки Джессики Рей были обнаружены 24 октября. Детей доставили в больницу. У одного из них диагностировали глазную инфекцию.

Как передает Fox News, общаясь с полицией, мужчина назвал противоречивые причины смерти жены: в одном случае он сказал, что она умерла при родах, в другом — что покончила с собой. Полиция продолжает расследование.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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