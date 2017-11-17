Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с новорожденным и расчленил Бомж в США сфотографировал умершую после родов жену с... Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Названы победители премии «Просветитель» Названы победители премии «Просветитель» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях» Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и... Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
16/11/2017 22:00

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Совет рассматривал два проекта о продлении работы миссии — американский и российский. Пострпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что отзывает документ, так как члены Совбеза не стали голосовать за него после представления предыдущего.

Когда на голосование вынесли проект США, он получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето. Против также выступила Боливия, Китай воздержался.

Материалы по теме
23:59 — 4 июля
Химическая война
К чему могут привести обвинения Дамаска в применении боевой химии

В середине октября в МИД заявили, что Москва склоняется к версии постановочного характера инцидента с химическими боеприпасами в сирийском Хан-Шейхуне, который произошел 4 апреля.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, который используется сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

НАТО перенесет операции в киберпространство

НАТО перенесет операции в киберпространство

Североатлантический альянс мобилизует кибернетические возможности своих членов и для этого создаст специальный центр. Решение принято на совещании министров обороны государств НАТО. По словам...
 

В Брюсселе полицейского избили с криком «Поганый мент!»

В Брюсселе полицейского избили с криком «Поганый мент!»

В столице Бельгии Брюсселе на 37-летнего полицейского набросился неизвестный с криком «Поганый мент!». Страж порядка не находился при исполнении служебных обязанностей и был без формы. Оружия...
 

Трамп допустил встречу с Путиным в Азии

Трамп допустил встречу с Путиным в Азии

Президент США не исключил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего десятидневного турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, «российский...
 

Венесуэла объявила ненависть вне закона и пригрозила нарушителям тюрьмой

Венесуэла объявила ненависть вне закона и пригрозила нарушителям тюрьмой

Национальное учредительное собрание Венесуэлы единогласно одобрило проект «Закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность». Проповедники политической и идеологической...
 

Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки

Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки

Северокорейские хакеры украли чертежи военных кораблей Южной Кореи, взломав базу данных Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd. Судостроительная компания также делает по заказу Сеула...
 

Австриец расстрелял соседей и уехал на фургоне с надписью «Хайль Гитлер»

Австриец расстрелял соседей и уехал на фургоне с надписью «Хайль Гитлер»

Австрийская полиция проводит крупномасштабную операцию по поимке 66-летнего вооруженного мужчины, который расстрелял соседей и скрылся в лесу. Австриец в коммуне Штиволль, неподалеку от Граца,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/11/2017 ::

 

 

Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки     В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку В Каннах полиция силой усмирила слабоумную американку     Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018 Подсчитаны шансы сборной России на триумф на ЧМ-2018
последняя новость  
 

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

16/11/2017

 

Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

 

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 