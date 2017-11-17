Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Совет рассматривал два проекта о продлении работы миссии — американский и российский. Пострпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что отзывает документ, так как члены Совбеза не стали голосовать за него после представления предыдущего.

Когда на голосование вынесли проект США, он получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето. Против также выступила Боливия, Китай воздержался.

Химическая война К чему могут привести обвинения Дамаска в применении боевой химии Материалы по теме

В середине октября в МИД заявили, что Москва склоняется к версии постановочного характера инцидента с химическими боеприпасами в сирийском Хан-Шейхуне, который произошел 4 апреля.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, который используется сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.