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16/11/2017 23:48

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по химатакам в Сирии

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по химатакам в Сирии

Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Документ не набрал необходимого количества голосов, передает ТАСС.

Российский проект поддержали Боливия, Казахстан и Китай, в то время как семь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, выступили против. Еще четыре члена СБ — Египет, Сенегал, Эфиопия и Япония — воздержались.

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23:59 — 4 июля
Химическая война
К чему могут привести обвинения Дамаска в применении боевой химии

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по этому поводу. Он заявил, что страны, проголосовавшие против, понесут всю полноту ответственности за прекращение расследования.

Ранее сообщалось, что Небензя отозвал проект, а потом снова его выдвинул на рассмотрение. Отмечалось, что американский документ по тому же вопросу набрал 11 голосов, но Россия заблокировала его, воспользовавшись правом вето.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Предыстория:&В Россия заблокировала в ООН проект резолюции США по химатакам в Сирии

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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