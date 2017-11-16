Эксперт усомнился в необходимости повышения тарифов на железнодорожные перевозки

Заявка РЖД на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, предложенная монополией в рамках обсуждаемого правительством проекта финансового плана перевозчика, может оказать негативное влияние на отдельных грузоотправителей и российскую экономику. Такое мнение высказал генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Поддержку данного проекта со стороны Минтранса эксперт называет «отсутствием правильной оценки макроэкономических последствий принимаемых решений».

Однако у данного проекта есть оппоненты и в правительстве. В частности, к пересмотру финансового плана железнодорожников призывают Минэкономразвития и ФАС. Ранее замглавы антимонопольного ведомства Александр Редько заявил, что ФАС изучает представленные материалы с целью установить причины, по которым РЖД уже третий год подряд предлагает повысить тарифы.

Индексация на 2018 год может составить 8 процентов. Эта ставка превышает инфляцию и не слишком согласуется с ранее принятыми решениями по долгосрочному тарифному регулированию на основе принципа «инфляция минус».

