«Газпрому» напророчили новый рекорд экспорта в ЕС

Экспорт российского газа в Европу и Турцию в 2017 году может превысить 190 миллиардов кубометров, это будет новый исторический рекорд по объемам поставок, пишет «Коммерсантъ».

«Спрос на газ в Европе продолжает расти год к году — это может служить признаком того, что увеличение спроса опирается скорее на рост экономики, а не на единовременный эффект погодных аномалий», — отмечает издание. В январе-сентябре доля «Газпрома» на рынке Евросоюза увеличилась до 34 процентов, а поставки — на 11,4 процента, до 141,3 миллиарда кубометров.

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По данным «Газпром экспорта», спрос на рынке дальнего зарубежья (ЕС минус Прибалтика плюс Турция) в этом году в целом вырос на 27 миллиардов кубометров, до 397,1 миллиарда кубометров. Около 80 процентов прироста обеспечили электростанции.

Но большие запасы топлива в европейских хранилищах могут отрицательно сказаться на поставках газа из России в случае теплой зимы, отмечает издание.

В июле агентство Bloomberg писало, что зависимость Германии от российского газа в ближайшем будущем вырастет. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, топливо из России составляет около 40 процентов всего объема поставок газа в Германию. К 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа.

По мнению экспертов Центра стратегических разработок, присутствие России на энергетическом рынке Евросоюза в ближайшие два десятилетия будет сокращаться.

В 2016 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента, до 179,3 миллиарда кубометров. В абсолютном выражении рост составил 19,9 миллиарда кубометров. Поставки в дальнее зарубежье достигли в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли.