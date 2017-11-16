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экономика
16/11/2017 08:16

Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии

Деньги на выплату пенсий россиянам у правительства закончились. Об этом заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты».

Он напомнил, что в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий, была лишь однократная выплата в размере пяти тысяч рублей. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Все это свидетельствует о дефиците средств в Пенсионном фонде, подчеркнул Кудрин.

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По его мнению, повышение пенсионного возраста является необходимой мерой, она связана с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. «Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию», — полагает глава совета ЦСР.

В октябре Минтруд России заявил, что в правительстве не обсуждают идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.

Алексей Кудрин является активным сторонником идеи повышения пенсионного возраста в России, которая обсуждается на протяжении нескольких лет. Бывший министр финансов предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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