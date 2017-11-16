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экономика
16/11/2017 10:16

В России задумались о строительстве Биткоин-Сити

В России задумались о строительстве Биткоин-Сити

Специализирующийся на добыче критовалюты город может быть построен в Сибири или на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает RT.

Майнинг-город поможет россиянам заработать и пополнит государственный бюджет, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. «Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья», — сказал он.

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00:03 — 10 ноября
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Город нужно разместить рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций, пояснил депутат. Конкретную площадку под строительство предстоит определить ведомствам, экспертам и частным инвесторам.

В будущем на базе российского майнинг-города можно будет создать ведущий технологический кластер, который «отберет пальму первенства» у Кремниевой долины в США, считает Чернышов. Рынок криптовалют пока никак не регулируется российским законодательством и это необходимо исправить после постройки города, отметил он.

В конце декабря в Госдуме пройдет первая всемирная встреча майнеров. В мероприятии примут участие представители США, Белоруссии, Украины, Сингапура и других стран, сообщил Чернышов.

14 ноября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что майнинг криптовалют должен облагаться налогами.

В октябре президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют. ЦБ для этого создаст специальную регулятивную площадку для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

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На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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