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экономика
16/11/2017 10:32

Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт

Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт

Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Об этом премьер-министр заявил на заседании кабинета министров, передает «Интерфакс».

«Есть целый ряд резонансных вещей, не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Я такое поручение даю и железной дороге, и, естественно, министерству транспорта, и антимонопольной службе», — заявил премьер.

О приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления начиная с 1 января 2018 года РЖД сообщили 4 ноября. В сообщении перевозчика говорилось, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».

Ранее сообщалось, что замруководителя ФАС Александр Редько обнародовал решение, принятое по итогам совещания в правительстве РФ, о том, что тарифы на плацкарт в 2018 году останутся на уровне текущего года. В ФПК сообщили, что возобновить продажи билетов до сих пор не могут, поскольку антимонопольное ведомство не предоставило соответствующие документы. По словам представителя ФПК, «билеты на поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу сразу же после получения необходимых нормативных документов от регулятора».

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Антимонопольное ведомство в свою очередь заявило, что у РЖД нет препятствий для реализации билетов. При этом ФАС ранее настаивала на снижении тарифов в регулируемом сегменте на 10 процентов в 2018 году и грозила штрафом, если РЖД не возобновят продажу билетов до 16 ноября этого года.

Позднее ФАС согласилась с доводами Минтранса и Минэкономразвития, которые выступили против инициативы антимонопольного ведомства. После правительственного совещания тариф решено было оставить неизменным, а срок возобновления продажи билетов продлить до 18 ноября.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

 

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