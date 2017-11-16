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экономика
16/11/2017 10:32

Госдума одобрила введение tax free в России

Госдума одобрила введение tax free в России

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон о введении tax free в России. Иностранцы смогут возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров. В Налоговый кодекс предлагается включить статью, устанавливающую возможность такой компенсации. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает ТАСС.

Новым законом устанавливается также нулевая ставка НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, его принятие повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере 150-200 миллионов рублей в год. Кроме того, расходы Федеральной таможенной службы по введению учета возврата tax free, включая систему электронного документооборота, составят около 50 миллионов рублей, Федеральной налоговой службы — 213,15 миллиона рублей единовременно и 94,22 миллионов рублей ежегодно.

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В апреле 2017 года министр финансов Антон Силуанов рассказал, что на первом этапе в рамках tax free будет работать около 40 магазинов. А в январе сообщалось, что система возврата НДС иностранцам будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. Указывалось, что минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей.

Разработать модель внедрения в России системы tax free — возврата 18 процентов НДС при вывозе товаров иностранцами — в мае 2016 года поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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