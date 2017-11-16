Пенсионный фонд ответил Кудрину о нехватке денег на пенсии

Бюджет Пенсионного фонда России обеспечен доходами в полном объеме, а выплаты пенсионерам будут ежегодно повышаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ПФР Маргариту Нагогу.

Так она прокомментировала заявления главы Центра стратегических разработок и бывшего министра финансов Алексея Кудрина об отсутствии в стране денег на пенсии. По словам представителя фонда, в России есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме.

Источник ТАСС в министерстве финансов также сказал о заложенных в бюджет деньгах на социальные обязательства. Собеседник агентства заметил, что Кудрин давно не работает в правительстве и, «видимо, просто не в курсе принимаемых решений».

Кудрин заявил, что у правительства нет денег на выплату пенсий, 16 ноября. Как напомнил экс-министр, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий, заменив ее единовременной выплатой пяти тысяч рублей. По мнению Кудрина, это, а также планы ограничить выплаты работающим пенсионерам свидетельствуют о дефиците в Пенсионном фонде.

В октябре Минтруд заявил, что в правительстве не обсуждают идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.

Алексей Кудрин — активный сторонник идеи повышения пенсионного возраста в России, которая обсуждается на протяжении нескольких лет. Бывший министр финансов предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).