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экономика
16/11/2017 13:32

Дело в отношении совладельца ЗТЗ прекратили после возврата субсидии Минпромторга

Дело в отношении совладельца ЗТЗ прекратили после возврата субсидии Минпромторга

Следователь 10 отдела главного следственного управления МВД России по городу Москве Жанна Полякова 28 октября полностью прекратила уголовное дело в отношении совладельца и генерального директора Загорского трубного завода (ЗТЗ) Дениса Сафина. Это следует из документов, поступивших в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В соответствующем постановлении отмечается, что расследование в отношении Сафина было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, следствие отменило бизнесмену меру пресечения в виде домашнего ареста, а также признало за подследственным право на реабилитацию и вернуть вещественные доказательства.

По мнению юристов, прекращение дела связано с тем, что средства, в манипуляции с которыми обвинялся Сафин, были возвращены. Так 8 сентября пресс-служба ЗТЗ опубликовала официальное заявление, в котором говорилось о том, что 6 сентября 2017 года 133 миллиона рублей в полном объеме были возвращена структурам, осуществлявшим субсидирование завода.

7 сентября Тверской суд Москвы сентября отправил Дениса Сафина под домашний арест. Генерального директора ЗТЗ обвиняли по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет — прим. «Ленты.ру»). Сафину инкриминировалось участие в незаконном получении ЗТЗ субсидии Министрества промышленности и торговли РФ на компенсацию процентов по кредиту Сбербанка в объеме 4,1 миллиарда рублей, выдававшемуся для строительства завода по производству труб большого диаметра (ТБД).

В 2016 году ЗТЗ обращался в Минпромторг с просьбой о предоставлении очередной субсидии для компенсации затрат на уплату процентов в общей сумме около 350 миллионов рублей, однако ему было отказано. Причиной послужило нарушение условий договора между Минпромторгом и ЗТЗ, а также правил предоставления субсидий, утвержденных правительством РФ. В частности, ЗТЗ не уведомил Минпромторг о внесении изменений в заключенный между Сбербанком и ЗТЗ кредитный договор, а также представил в Сбербанк недостоверные сведения о ключевых событиях в рамках реализации инвестиционного проекта.

Сбербанк выделил Загорскому трубному заводу две кредитные линии на общую сумму более 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,1 миллиарда рублей — в 2014 году на реализацию инвестпроекта и 1 миллиард рублей — в 2016 году для погашения обязательств по кредиту Изоляционного трубного завода, входящего с ЗТЗ в одну группу компаний. Основные выплаты по первому кредиту приходятся на 2018 год. Второй кредит ЗТЗ должен вернуть в следующем году полностью.

Коммерческие поставки продукции ЗТЗ начал в 2016 году. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск 500 тысяч тонн прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 миллиметров, длиной до 12,2 м. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

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