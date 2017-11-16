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экономика
16/11/2017 14:16

Медведев узнал байку про Петра I

Медведев узнал байку про Петра I

Царь Петр I не доверял Минфину и не допускал к ценностям по одному даже министров, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе осмотра экспонатов Алмазного фонда в Большом Кремлевском дворце, сообщает РИА Новости.

Во время осмотра он ознакомился с выпиской из указа императора, где говорилось о хранении некоторых государственных ценностей за несколькими замками в сундуке. Доступ к ним был только у трех человек, зайти в хранилище и отпереть сундук они могли лишь одновременно.

«То есть доверие к коллегам из Минфина у Петра I было немного, по одному даже министра не допускали», — высказался глава правительства. Подобный регламент является мировой практикой, отметили сотрудники фонда.

Глава Минфина Антон Силуанов также присутствовал рядом с премьер-министром на осмотре ценных объектов.

Как отметил Медведев, Алмазный фонд управляет самым дорогим, что есть у страны — «золото-бриллианты».

15 ноября во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря премьер-министр России Дмитрий Медведев использовал смартфон iPhone X.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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16/11/2017

 

Уничтоженному «Исламским государством» Т-90 оторвало башню

 

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