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экономика
16/11/2017 16:16

Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия

Ввоз «санкционки» предложили приравнять к контрабанде оружия

Минфин России подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Предлагается внести изменения в УК, дополнив статью 226.1, предусматривающую наказание за контрабанду опасных веществ и стратегически важных товаров.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений».

В 2015 году схожий законопроект уже пыталась провести Федеральная таможенная служба (ФТС), которая теперь находится в ведении Минфина. Предполагалось, что изменения могут быть приняты к марту 2016 года, однако позже от идеи отказались.

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Летом 2014 года был введен запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ предписывает с 6 августа приступить к уничтожению сельхозтоваров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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