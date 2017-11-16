16/11/2017 16:01 О будущей пенсии лучше позаботиться самостоятельно Бывший министр финансов Алексей Кудрин выступил с новыми апокалиптическими прогнозами. На этот раз, по его мнению, в России кончились деньги на индексацию пенсий. Лучшим же способом решения кризиса он называет повышение пенсионного возраста. Что происходит в российской пенсионной системе и как повысить шансы на обеспеченную старость? Иных ресурсов, чтобы платить пенсионерам пенсии, кроме как повысить пенсионный возраст, не осталось. По крайней мере, именно об этом заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в

«Сравните масштабы трат: за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год - почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», - говорит Алексей Кудрин.

Бывший министр финансов, конечно, утрирует, говоря о том, что о нехватке денег даже на текущие пенсии. В&В Пенсионном фонде России (ПФР) и&В вице-премьер российского правительства Ольга Голодец&В поспешили

И хотя Кудрин потом несколько

В кризис зарплаты вновь ушли в тень, следовательно, многие работающие сегодня россияне платят (через работодателя) в ПФР значительно меньше, чем если бы они имели белый доход. Наконец, формально миллионы россиян вроде как вообще безработные, на самом деле - &В самозанятые, но попытки государства заставить их платить взносы в пенсионный и страховой фонды по большей части безуспешны. Миллионы работающих в России не складывают свои средства в общую государственную «копилку» - однако все равно хотят получать и беслатную медицину, и пенсии.

Кроме того, в России огромная группа людей, которые выходят на пенсию раньше установленного для всех возраста (например, из-за работы на Крайнем Севере или из-за службы в военном ведомстве). Только гражданских пенсионеров в трудоспособном возрасте примерно 2,8 млн человек плюс еще 2,5 млн «досрочников» - военные, и еще 8,6 млн человек уже пенсионного возраста (но ранее вышедшие на пенсию досрочно),



каждый третий пенсионер в России – досрочник. И сюда не входят «молодые» пенсионеры по объективным причинам – по инвалидности или потере кормильца.



Наконец, кризис диктует государству ведение консервативной бюджетной политики. Дефицит ПФР же во многом приходится покрывать трансфертом из бюджета. Но власти сдерживают рост расходов, чтобы обуздать рост дефицита бюджета на фоне сокращения доходов. «И это логично - государство должно жить по средствам. В качестве примера можно привести Грецию, где популистские шаги правительства по расширению социальных выплат привели к тому, что государство погрязло в долгах и вынуждено было просить помощи у Евросоюза. Нам рассчитывать нужно только на себя, а значит, необходимо вести разумную бюджетную политику», - уверен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Все это теоретически можно было бы сгладить более высоким экономическим ростом. Однако мировые цены на нефть распорядились по-другому, Россия вступила на путь затяжного кризиса. Даже при том, что выход из кризиса уже&В наметился, максимум, на что надеются экономисты – стабильный рост ВВП России до 2% в год в следующие семь лет. А Кудрин считает, что надо прибавлять ВВП темпами 3-4% в год. Но это возможно только при условии, что Россия будет увеличивать производительность быстрее других стран и удвоит несырьевой экспорт к 2024 году (со 109 млрд долларов до 200 млрд долларов). Однако гарантий, что эти планы будут реализованы, разумеется, никаких нет.

Именно поэтому бывший министр финансов уверен, что нет иного способа решить проблему дефицита ПФР, кроме как поднять пенсионный возраст. «Сегодня человек в 60 лет чувствует себя так же, как раньше в 50. Многие мои ровесницы обижены самим названием - «пенсия по старости». Ну, какая это старость?!», - говорит Кудрин.

К тому же, повышение пенсионного возраста позволит пенсионерам дозаработать на большую пенсию. Сегодня россияне получают в среднем лишь 34% от той зарплаты, которая была до пенсии. «Выход на пенсию сейчас означает резкое - в три раза - снижение качества жизни. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», - пессимистичен бывший министр финансов.&В

Согласно стратегии экономического развития России на 2018-2024 годы, подготовленной Центром стратегических разработок под руководством Кудрина, надо постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 года на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Обратная сторона – это невысокая средняя продолжительность жизни в России, которая, впрочем, растет. Но эксперты ждут, что этот показатель будет расти в стране до 76 лет. Как бонус - повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсии на 30% к 2024 году.

Если средняя продолжительность жизни в России вырастет до 76 лет, то повышение пенсионного возраста в целом окажется не таким страшным, как многим сегодня кажется. Но пока мужчины в России живут в среднем 59 лет, женщины – 73 года. Получается, что с социальной точки зрения, если и можно поднимать пенсионный возраст, то только для женского пола.

И хотя правительство, и Владимир Путин не раз говорили, что пока делать этого не планируют, России вряд ли удастся избежать участи многих других стран, которые уже пошли по этому пути. Будут те, кто и не заметит этих нововведений – работающие пенсионеры. И те, кому в силу болезни или других обстоятельств останутся в проигрыше. Однако сама система государства в любой стране неидеальна, и его решения никогда не могут быть выгодным всем.



Лучший выход - &В не перекладывать всю ответственность за свою старость на государство. Особенно справедливо это будет для тех, кто не доплачивает или вовсе не вносит взносы в ПФР. А таких людей - миллионы.



В Европе или США уже давно пенсии – забота не только государства, но и работодателей, и самих граждан. Ради корпоративных пенсий многие не идут работать даже туда, где предлагают более высокую зарплату.

«Самостоятельное накопление средств на пенсию является выходом из ситуации для улучшения своей жизни после ухода с работы. Инструменты могут быть различными. В частности, гражданин может начать формировать диверсифицированный портфель различных финансовых инструментов, опираясь на акции и облигации ведущих компаний. В долгосрочной перспективе этот портфель может показать неплохой рост, в результате чего после выхода на пенсию гражданин будет получать еще и дивидендные и купонные выплаты», - говорит Зварич. Можно вложиться и в недвижимость, чтобы на старости лет стать рантье. Самый простой вариант – открыть вклад с возможностью ежемесячного пополнения, который будет покрывать инфляцию (нынче довольно низкую). А вложившись в собственную финансовую грамотность, начать получать и доход от этих накоплений.

Но, к сожалению, готовы к этому не все. Во-первых, психологически молодым людям сложно задуматься о далекой пенсии. Во-вторых, далеко не все сегодня зарабатывают достаточно для того, чтобы еще что-то откладывать на пенсию. В-третьих, мешает низкий уровень финансовой грамотности населения, неумение работать с финансовыми продуктами (акциями, гособлигациями) и строить личный долгосрочный бюджет. И пока государству порекомендует в обязательном порядке ввести новый предмет «личные финансы» в школах, обучиться этому можно и самостоятельно.&В

Бывший министр финансов Алексей Кудрин выступил с новыми апокалиптическими прогнозами. На этот раз, по его мнению, в России кончились деньги на индексацию пенсий. Лучшим же способом решения кризиса он называет повышение пенсионного возраста. Что происходит в российской пенсионной системе и как повысить шансы на обеспеченную старость? Иных ресурсов, чтобы платить пенсионерам пенсии, кроме как повысить пенсионный возраст, не осталось. По крайней мере, именно об этом заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты». У правительства уже нет денег для того, чтобы проводить индексацию пенсий для всех пенсионеров. Доказательством этого Кудрин называет тот факт, что в 2016 году государство первые нарушило свои обязательства и не индексировало пенсии соразмерно инфляции. «Однократная выплата в 5 тыс. рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все - следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», - говорит Кудрин.&В &В«Сравните масштабы трат: за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год - почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», - говорит Алексей Кудрин.Бывший министр финансов, конечно, утрирует, говоря о том, что о нехватке денег даже на текущие пенсии. В&В Пенсионном фонде России (ПФР) и&В вице-премьер российского правительства Ольга Голодец&В поспешили опровергнуть &В его заявление. В&В трехлетнем бюджете, который является «гарантией социальных выплат», все расходы на пенсии и&В социальные выплаты обеспечены доходами ПФР, уверили там.И хотя Кудрин потом несколько сгладил свое заявление , по сути, он напомнил об известном давно явлении. Проблема дефицита ПФР, конечно, существует. Возникла она не сегодня, но с каждым годом становится острее. Почему? Потому что&В пенсионеров в России стало больше, чем работающих людей, платящих страховые взносы. По словам Кудрина, до 2035 года количество молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, то есть тех, кто платит взносы в ПФР, сократится на 10 млн человек.В кризис зарплаты вновь ушли в тень, следовательно, многие работающие сегодня россияне платят (через работодателя) в ПФР значительно меньше, чем если бы они имели белый доход. Наконец, формально миллионы россиян вроде как вообще безработные, на самом деле - &В самозанятые, но попытки государства заставить их платить взносы в пенсионный и страховой фонды по большей части безуспешны. Миллионы работающих в России не складывают свои средства в общую государственную «копилку» - однако все равно хотят получать и беслатную медицину, и пенсии.Кроме того, в России огромная группа людей, которые выходят на пенсию раньше установленного для всех возраста (например, из-за работы на Крайнем Севере или из-за службы в военном ведомстве). Только гражданских пенсионеров в трудоспособном возрасте примерно 2,8 млн человек плюс еще 2,5 млн «досрочников» - военные, и еще 8,6 млн человек уже пенсионного возраста (но ранее вышедшие на пенсию досрочно), рассказывала «Огоньку» замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. В итогеНаконец, кризис диктует государству ведение консервативной бюджетной политики. Дефицит ПФР же во многом приходится покрывать трансфертом из бюджета. Но власти сдерживают рост расходов, чтобы обуздать рост дефицита бюджета на фоне сокращения доходов. «И это логично - государство должно жить по средствам. В качестве примера можно привести Грецию, где популистские шаги правительства по расширению социальных выплат привели к тому, что государство погрязло в долгах и вынуждено было просить помощи у Евросоюза. Нам рассчитывать нужно только на себя, а значит, необходимо вести разумную бюджетную политику», - уверен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.Все это теоретически можно было бы сгладить более высоким экономическим ростом. Однако мировые цены на нефть распорядились по-другому, Россия вступила на путь затяжного кризиса. Даже при том, что выход из кризиса уже&В наметился, максимум, на что надеются экономисты – стабильный рост ВВП России до 2% в год в следующие семь лет. А Кудрин считает, что надо прибавлять ВВП темпами 3-4% в год. Но это возможно только при условии, что Россия будет увеличивать производительность быстрее других стран и удвоит несырьевой экспорт к 2024 году (со 109 млрд долларов до 200 млрд долларов). Однако гарантий, что эти планы будут реализованы, разумеется, никаких нет.Именно поэтому бывший министр финансов уверен, что нет иного способа решить проблему дефицита ПФР, кроме как поднять пенсионный возраст. «Сегодня человек в 60 лет чувствует себя так же, как раньше в 50. Многие мои ровесницы обижены самим названием - «пенсия по старости». Ну, какая это старость?!», - говорит Кудрин.К тому же, повышение пенсионного возраста позволит пенсионерам дозаработать на большую пенсию. Сегодня россияне получают в среднем лишь 34% от той зарплаты, которая была до пенсии. «Выход на пенсию сейчас означает резкое - в три раза - снижение качества жизни. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», - пессимистичен бывший министр финансов.&ВСогласно стратегии экономического развития России на 2018-2024 годы, подготовленной Центром стратегических разработок под руководством Кудрина, надо постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 года на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Обратная сторона – это невысокая средняя продолжительность жизни в России, которая, впрочем, растет. Но эксперты ждут, что этот показатель будет расти в стране до 76 лет. Как бонус - повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсии на 30% к 2024 году.Если средняя продолжительность жизни в России вырастет до 76 лет, то повышение пенсионного возраста в целом окажется не таким страшным, как многим сегодня кажется. Но пока мужчины в России живут в среднем 59 лет, женщины – 73 года. Получается, что с социальной точки зрения, если и можно поднимать пенсионный возраст, то только для женского пола.И хотя правительство, и Владимир Путин не раз говорили, что пока делать этого не планируют, России вряд ли удастся избежать участи многих других стран, которые уже пошли по этому пути. Будут те, кто и не заметит этих нововведений – работающие пенсионеры. И те, кому в силу болезни или других обстоятельств останутся в проигрыше. Однако сама система государства в любой стране неидеальна, и его решения никогда не могут быть выгодным всем.В Европе или США уже давно пенсии – забота не только государства, но и работодателей, и самих граждан. Ради корпоративных пенсий многие не идут работать даже туда, где предлагают более высокую зарплату.«Самостоятельное накопление средств на пенсию является выходом из ситуации для улучшения своей жизни после ухода с работы. Инструменты могут быть различными. В частности, гражданин может начать формировать диверсифицированный портфель различных финансовых инструментов, опираясь на акции и облигации ведущих компаний. В долгосрочной перспективе этот портфель может показать неплохой рост, в результате чего после выхода на пенсию гражданин будет получать еще и дивидендные и купонные выплаты», - говорит Зварич. Можно вложиться и в недвижимость, чтобы на старости лет стать рантье. Самый простой вариант – открыть вклад с возможностью ежемесячного пополнения, который будет покрывать инфляцию (нынче довольно низкую). А вложившись в собственную финансовую грамотность, начать получать и доход от этих накоплений.Но, к сожалению, готовы к этому не все. Во-первых, психологически молодым людям сложно задуматься о далекой пенсии. Во-вторых, далеко не все сегодня зарабатывают достаточно для того, чтобы еще что-то откладывать на пенсию. В-третьих, мешает низкий уровень финансовой грамотности населения, неумение работать с финансовыми продуктами (акциями, гособлигациями) и строить личный долгосрочный бюджет. И пока государству порекомендует в обязательном порядке ввести новый предмет «личные финансы» в школах, обучиться этому можно и самостоятельно.&В Оригинал (на 16/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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