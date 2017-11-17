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экономика
16/11/2017 18:00

Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии

Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин разъяснил свою позицию в споре с ПФР по поводу дефицита средств на выплату пенсий. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кудрина, речь идет о том, что фонд дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны.

Таким образом он ответил на заявление представителей Пенсионного фонда России о том, что ПФР обеспечен доходами в полном объеме благодаря поддержке из бюджета. Кроме того, там выразили уверенность, что выплаты будут повышаться.

Ранее 16 ноября Кудрин заявил, что у правительства нет денег на выплату пенсий. Как напомнил экс-министр, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий, заменив ее единовременной выплатой пяти тысяч рублей. По мнению Кудрина, это, а также планы ограничить выплаты работающим пенсионерам, свидетельствует о дефиците в Пенсионном фонде.

Он отметил, что повышение пенсионного возраста — необходимая мера, связанная с увеличением периода активной жизни примерно на десять лет. «Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию», — полагает глава совета ЦСР.

В октябре Минтруд России заявил, что в правительстве не обсуждают идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.

Алексей Кудрин — активный сторонник идеи повышения пенсионного возраста в России, которая обсуждается на протяжении нескольких лет. Бывший министр финансов предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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