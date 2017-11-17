Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии

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16/11/2017
Россия заблокировала в ООН проект США по расследованию химатак в Сирии
Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Члены Совбеза не согласились голосовать за российский документ по этому же вопросу, а американский получил поддержку 11 стран. Россия воспользовалась правом вето.
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