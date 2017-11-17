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экономика
17/11/2017 02:48

РЖД возобновили продажу билетов в плацкат на 2018 год

РЖД возобновили продажу билетов в плацкат на 2018 год

Компания «Российские железные дороги» возобновляет продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте РЖД.

Глубина продажи остается прежней — 60 суток, то есть сейчас доступны билеты с датой отправления до 15 января.

Ранее 16 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года.

О приостановке продажи билетов в плацкартные и с 2018 года РЖД сообщили 4 ноября. В сообщении перевозчика говорилось, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».

Предыстория:&В Для россиян потребовали вернуть билеты в плацкарт

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Умер «босс боссов» сицилийской мафии

17/11/2017

 

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

 

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Последние пять дней он находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий. Риину называли «боссом боссов».

 

 

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