РЖД возобновили продажу билетов в плацкат на 2018 год

Компания «Российские железные дороги» возобновляет продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте РЖД.

Глубина продажи остается прежней — 60 суток, то есть сейчас доступны билеты с датой отправления до 15 января.

Ранее 16 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года.

О приостановке продажи билетов в плацкартные и с 2018 года РЖД сообщили 4 ноября. В сообщении перевозчика говорилось, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».